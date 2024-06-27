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Росія винайшла новий метод штурму позицій ЗСУ, втрати катастрофічні - Forbes (відео)

Росія винайшла новий метод штурму позицій ЗСУ, втрати катастрофічні - Forbes (відео)

Російські військові. Ілюстративне / Фото: Associated Press

У Forbes вважають, що штурм окупантів на мотоциклах, найімовірніше, скоро "гратимуть пряму бойову роль".

Росія почала оснащувати свої війська на передовій недорогими мотоциклами. Це призводить до катастрофічних втрат.

Про це пише видання Forbes.

Аналітик Ендрю Перпетуа підтвердив знищення переважно українськими безпілотниками п’яти російських бойових мотоциклів у лютому, одного - у березні, 13 - у квітні, 56 - у травні та дев’яти лише за перший тиждень червня. Ще десятки велосипедів були пошкоджені.

У статті зазначається, що незважаючи на значні втрати, російська армія вдвічі посилює концепцію штурмових мотоциклів. За даними Українського центру оборонних стратегій, 5-та мотострілецька бригада російської армії, яка веде бої навколо Красногорівки на сході України, сформувала спеціальний мотоциклетний взвод. 

Російський воєнко заявляє, що "мотоциклетні взводи" начебто є додатковим. За словами Сладкова, додаткові бригади можуть сформувати власні веловзводи і доручити їм "доставку необхідних вантажів і евакуацію поранених".

Водночас у Forbes вважають, що штурм окупантів на мотоциклах, найімовірніше, скоро "гратимуть пряму бойову роль", оскільки дедалі частіше російські командири, які відчувають брак техніки, посилають свої "мотоциклетні війська" в прямі штурми українських позицій.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чому для армії РФ критично важливо зайняти Торецьк.

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