Росія винайшла новий метод штурму позицій ЗСУ, втрати катастрофічні - Forbes (відео)

У Forbes вважають, що штурм окупантів на мотоциклах, найімовірніше, скоро "гратимуть пряму бойову роль".

Росія почала оснащувати свої війська на передовій недорогими мотоциклами. Це призводить до катастрофічних втрат.

Про це пише видання Forbes.

Аналітик Ендрю Перпетуа підтвердив знищення переважно українськими безпілотниками п’яти російських бойових мотоциклів у лютому, одного - у березні, 13 - у квітні, 56 - у травні та дев’яти лише за перший тиждень червня. Ще десятки велосипедів були пошкоджені.

У статті зазначається, що незважаючи на значні втрати, російська армія вдвічі посилює концепцію штурмових мотоциклів. За даними Українського центру оборонних стратегій, 5-та мотострілецька бригада російської армії, яка веде бої навколо Красногорівки на сході України, сформувала спеціальний мотоциклетний взвод.

Російський воєнко заявляє, що " мотоциклетні взводи" начебто є додатковим. За словами Сладкова, додаткові бригади можуть сформувати власні веловзводи і доручити їм "доставку необхідних вантажів і евакуацію поранених".

Two Russians on a motorcycle come under fire after they attempt to storm the position of the K-2 Battalion



The K-2 Battalion decides to drop an anti-tank mine on the MT-LB that the two Russians are using for cover



Location: East of the village of Verkhniokamianske (Donetsk… pic.twitter.com/AR9P32ju7o — OSINTNic (@OSINTNic) June 8, 2024

Водночас у Forbes вважають, що штурм окупантів на мотоциклах, найімовірніше, скоро " гратимуть пряму бойову роль", оскільки дедалі частіше російські командири, які відчувають брак техніки, посилають свої "мотоциклетні війська" в прямі штурми українських позицій.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чому для армії РФ критично важливо зайняти Торецьк.

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