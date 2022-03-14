Росія випередила Іран і КНДР nf перетворилася на лідера за кількістю запроваджених проти неї санкцій - Кулеба

Росія випередила Іран і КНДР nf перетворилася на лідера за кількістю запроваджених проти неї санкцій - Кулеба

За 18 днів війни запровадили 3612 обмежувальних заходів.

Росія очолила антирейтинг щодо кількості запроваджених проти неї санкцій. РФ випередила навіть Іран та Північну Корею.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Загалом проти країни-агресорки за 18 днів війни запровадили 3612 обмежувальних заходів. Водночас список санкцій на цьому не закінчується.

"Загалом проти Росії у покарання за брутальне порушення міжнародного права та російську агресію проти України за 18 днів з моменту вторгнення світова спільнота запровадила вже 3612 обмежувальних заходів. Разом з обмеженнями, які вводилися з 2014 року, загальна кількість санкцій, введених проти РФ, становить 6 366. Наразі Росія випередила Іран і КНДР і перетворилася на лідера за кількістю запроваджених проти неї санкцій", — заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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