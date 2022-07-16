Росія випускає по Україні "розумні" ракети: Жданов пояснив, чому не завжди спрацьовує ППО

Експерт наголосив, що крилата ракета - найскладніша ціль, яку важко перехопити українській ППО.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у ефірі свого YouTube-каналу 16 липня.

"Все небо покривають радіолокаційні станції. Вони десь бачать, а десь не бачать. Але в основному вони бачать. Єдине, що іноді, коли помічають ракети, не вистачає часу піднімати винищувальну авіацію чи ППО не встигає її перехватити до кінцевої цілі. По-друге, крилата ракета - найскладніша ціль. Вона може змінювати свою траекторію в будь-яких момент. Вона летить, огинаючи рельєф місцевості. Тобто якщо є перешкода, то вона піднімається. Якщо є низина - вона окускається. Тому дуже складно цю ракету збити", - пояснив експерт.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 16 Росія випустила дві ракети по одному із сіл Чигиринської тергромади на Черкащині. Сняряд поцілив у сільгосппідприємство. Попередньо, без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби.

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