Росія випустила 960-кілограмові ракети по Одещині: десятки жертв, зруйновано житловий будинок (фото)

У ніч проти 1 липня Росія випустила три ракети "Х-22" по Одеській області. Вони влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок та дві бази відпочинку.

Наразі відомо про 18 загиблих, серед них двоє дітей. Ще 30 осіб отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали. Жертв може бути більше.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію.

Перед прильотом на Одещині було оголошено повітряну тривогу. Росіяни завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Ракети "Х-22", які випустили окупанти по мирних жителях, важать щонайменше 960 кг кожна. Їх довжина сягає 12 метрів. Такою самою ракетою росіяни вбили українців у ТЦ "Амстор" в Кременчуці.

Вибух у багатоквартирному будинку був такої сили, що повністю зруйнувався один під'їзд - з першого по дев'ятий поверх. Також спалахнула пожежа у магазині, який розташований поруч.

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

На одній з баз відпочинку сталося руйнування триповерхової та чотириповерхової будівель. За словами очевидців, маленькі бунгало, які нещодавно побудували, просто зрівняло з землею.

Нагадаємо, 27 червня росіяни обстріляли торговий центр у Кременчуці, в якому перебувала понад тисяча цивільних людей. Внаслідок ракетного удару будівля повністю зруйнована. За офіційними даними загинуло 18 людей, знайдено ще 8 фрагментів тіл, понад 30 цивільних вважаються зниклими безвісти.

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook Фото: "Одесса Сейчас" Фото: ДСНС України

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