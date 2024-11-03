Росія випустила майже сотню "Шахедів" та ракети по Україні: де гриміли вибухи 

Вночі проти 3 листопада Росія атакували мирні українські міста.

Про деталі атаки повідомили в Повітряних силах України.

"Ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області, 96 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться в повідомленні відомства.

Станом на 09:00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів до Білорусі.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти неділі, 3 листопада, знову атакувала Київ "Шахедами".

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