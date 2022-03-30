Росія випустила низку ракет по Хмельниччині: обійшлося без жертв, поліція документує наслідки ударів

Росія випустила низку ракет по Хмельниччині: обійшлося без жертв, поліція документує наслідки ударів

Постраждало кілька об’єктів на території Хмельницького та Старокостянтинова.

У Хмельницькій області поліція документує наслідки ракетних обстрілів в Старокостянтинові та в обласному центрі.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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Зазначається, що протягом 29-30 березня країна-агресорка випустила низку ракет по регіону. У результаті вибухів постраждало кілька об’єктів на території Хмельницького та Старокостянтинова.

Рятувальникам вдалося локалізувати займання. За словами Гамалія, обійшлося без людських жертв та потерпілих.

"Наразі слідчі проводять огляди місць події, документують наслідки та масштаби руйнувань. Зібрані матеріали будуть направлені до управління СБУ в Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні очільника Хмельницької ОДА.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 березня армія Російської Федерації завдала трьох ракетних ударів по Хмельницькому. Це перший обстріл міста від початку російської війни в Україні, 24 лютого. Окупанти РФ варили по промислових об'єктах області. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

Крім того, 29 березня російські війська завдали удару по Старокостянтинові Хмельницької області. Населений пункт Хмельниччини став одним з перших, по яких Російська Федерація завдала ракетного удару у перший день війни. Після цього по місцевому аеродрому поцілили ще кілька разів.

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