Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія випустила по Дніпропетровщині понад 10 ракет: загинуло 4 людини, ще 19 поранено (фото)

Дата публікації
Перегляди
1619
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія випустила по Дніпропетровщині понад 10 ракет: загинуло 4 людини, ще 19 поранено (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

На Дніпропетровщині у результаті ракетної атаки є загиблі та серйозні руйнування.

Росія 10 жовтня випустила по Дніпропетровщині понад 10 ракет. Чотири з них збила протиповітряна оборона. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті російської атаки загинуло щонайменше чотири людини, 19 поранено.

"Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку", - написав Резніченко.

Він додав, що на Дніпропетровщині є серйозні руйнування. Всі служби працюють на місцях прильотів.

В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії залишилося понад вісім тисяч людей. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, 10 жовтня російська армія також завдала ракетного удару по Києву. За попередньою інформацією, п'ять людей загинуло, ще 32 поранені. Прильоти зафіксували в чотирьох районах столиці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація