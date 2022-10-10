Росія випустила по Дніпропетровщині понад 10 ракет: загинуло 4 людини, ще 19 поранено (фото)

На Дніпропетровщині у результаті ракетної атаки є загиблі та серйозні руйнування.

Росія 10 жовтня випустила по Дніпропетровщині понад 10 ракет. Чотири з них збила протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті російської атаки загинуло щонайменше чотири людини, 19 поранено.

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"Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку", - написав Резніченко.

Він додав, що на Дніпропетровщині є серйозні руйнування. Всі служби працюють на місцях прильотів.

В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії залишилося понад вісім тисяч людей.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, 10 жовтня російська армія також завдала ракетного удару по Києву. За попередньою інформацією, п'ять людей загинуло, ще 32 поранені. Прильоти зафіксували в чотирьох районах столиці.

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