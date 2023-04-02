Росія випустила по Херсонщині майже 300 снарядів: є загиблі та поранені

За минулу добу російські загарбники 60 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 290 снарядів з авіації, "Градів" та артилерії.

Про це вранці 2 квітня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, місто Херсон росіяни обстріляли шість разів.

"26 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Одна людина загинула, дві дістали поранення", ‒ зазначив Прокудін.

З деокупованої території Херсонщини було евакуйовано 94 людини.

Протягом минулої доби війська РФ з використанням керованих авіаційних бомб з Чорного моря атакували Херсонський район, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Характерна зміна тактики армії РФ спостерігається в тому, що з використанням СУ-35 вони атакують прифронтові території. Це кілька десятків кілометрів, куди можуть сягати такі керовані авіаційні бомби, які випускають з винищувачів. Зберігаючи винищувачі, росіяни не підпускають їх до зони ураження української ППО і використовують бомби проти мирних жителів", — уточнила Гуменюк.

Нагадаємо, Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все, у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи — Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.

"Мій син лежить в трьох мішках": на деокупованій Херсонщині знаходять все нові тіла

Читайте також: