Росія одночасно випустила по Кременчуку 12 ракет: деталі ворожого обстрілу

Під час вечірнього ракетного обстрілу РФ вдарила по Кременчуку Полтавської області 12 разів. Снаряди поцілили у кілька різних об'єктів інфраструктури.

Зазначається, що російські війська обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод та інші об'єкти у місті.

Оновлену інформацію повідомив Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА.

"Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!", - написав Лунін.

Чи є постраждалі та які наслідки руйнувань внаслідок російських атак - наразі невідомо.

Варто зазначити, що станом на 18:15 у Полтавській області - відбій повітряної тривоги. Можна виходити з укриттів.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 12 травня окупанти знову бстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод. По ньому випустили, попередньо, чотири ракети.

Варто зазначити, що на Великдень, 24 квітня, 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, тоді 1 людина загинула, 7 людей постраждали, є значні руйнування будівель. Пожежу на нафтопереробному заводі вдалося ліквідувати через двоє діб.

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