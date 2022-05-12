Росія одночасно випустила по Кременчуку 12 ракет: деталі ворожого обстрілу

Під час вечірнього ракетного обстрілу РФ вдарила по Кременчуку Полтавської області 12 разів. Снаряди поцілили у кілька різних об'єктів інфраструктури.
Зазначається, що російські війська обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод та інші об'єкти у місті.
Оновлену інформацію повідомив Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА.
"Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!", - написав Лунін.
Чи є постраждалі та які наслідки руйнувань внаслідок російських атак - наразі невідомо.
Варто зазначити, що станом на 18:15 у Полтавській області - відбій повітряної тривоги. Можна виходити з укриттів.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 12 травня окупанти знову бстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод. По ньому випустили, попередньо, чотири ракети.
Варто зазначити, що на Великдень, 24 квітня, 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, тоді 1 людина загинула, 7 людей постраждали, є значні руйнування будівель. Пожежу на нафтопереробному заводі вдалося ліквідувати через двоє діб.
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