Росія випустила по Миколаєву ракети С-300: є загиблий і масштабні руйнування

У результаті російської атаки є щонайменше один загиблий.

Росія у ніч проти 18 жовтня знову випустила по Миколаєву ракети С-300. Одна з них влучила в двоповерховий будинок, його зруйновано. Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що пошукові роботи на місці прильоту тривають.

"Станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання. Дякую кожному за оперативну роботу", - написав Кім.

Ще однією ракетою росіяни знищили квітковий ринок. Загиблих та постраждалих там немає.

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, російська армія дронами поцілила в резервуари з олією на одному з підприємств Миколаєва. У результаті соняшникова олія розлилася вулицями міста. У кожному з пошкоджених резервуарів містилося близько 7,5 тисяч тон олії.

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