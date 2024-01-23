Росія випустила по Україні 41 ракету: Залужний повідомив, скільки цілей знищено

Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу, що не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

Російські війська в ніч проти 23 січня завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

Окупанти атакували Україну, випустивши 41 ракету. Йдеться про крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Сили ППО знищили 21 ворожу повітряну ціль.

Більшість випущених по Україні ракет – тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області – у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області – у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька області РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область РФ).

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У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет "Іскандер-М";

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей. Тримаймо небо!" – наголосив Залужний.

Нагадаємо, російські загарбники влаштували масовану ракетну атаку по Києву, Харкову та Павлограду на Дніпропетровщині. У столиці уламки впали в низці районів: є руйнування і 18 поранених. У Харкові – "прильоти" по двох будинках: є жертви та десятки поранених. У Павлограді є один загиблих та один поранений.

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