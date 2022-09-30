Росія випустила по Запоріжжю 16 ракет із ЗРК "С-300"

Окупанти випустили ракети по колоні цивільних авто українців, які прямували за родичами на тимчасово окуповану територію.

Російська армія вранці 30 вересня випустила по Запоріжжю щонайменше 16 ракет з застосуванням зенітного ракетного комплексу "С-300".

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Він уточнив, що чотири ракетних удари РФ завдала в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України.

"Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару по колоні цивільних авто в Запоріжжі загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранені. Всі жертви - цивільні.

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