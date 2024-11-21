Росія випустила ракети: по всій країні повітряна тривога, лунають вибухи

У деяких регіонах вже лунають вибухи.
По всій Україні 21 листопада оголошена повітряна тривога. Військові повідомили про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів МіГ-31К та літаки Ту-95.
Росіяни випустили ракети, курс на Київщину, повідомили у четвер зранку Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Близько 6:30 перші ракети увішли в повітряний простір нашої країни.
"Крилата ракета з півночі через Чернігівщину, курс південний. Ще крилаті ракети тим самим курсом. Ракети змінили курс у напрямку Київщини. Загроза застосування балістичного озброєння, області де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у дописі.
О 6:31 крилаті ракети з півночі через Чернігівщину увійшли в повітряний простір країни, курс південний.
Вибухи вже прогриміли на Полтавщині та Дніпрі.
Тим часом на Житомирщині, Миколаївщині та Сумщині застосовані аварійні знеструмлення.
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