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Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС: у ЗСУ розповіли про наслідки обстрілу

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Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС: у ЗСУ розповіли про наслідки обстрілу

Фото: Associated Press

Російські окупанти в ніч проти 19 вересня запустили ракету по Південноукраїнській АЕС.

Це - ракета типу "Іскандер", яка поцілила орієнтовно за 300 метрів від ядерного реактора. 

Про це повідомляє ОК "Південь". 

Після опівночі по Південноукраїнській АЕС було скеровано ракету, попередньо "Іскандер", яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів.

"Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу нема", - повідомили в ОК "Південь". 

Нагадаємо, "Енергоатом" повідомив про наслідки прильоту на Південноукраїнську АЕС.

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