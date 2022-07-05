Росія випустила три ракети по Миколаївській та Одеській областях: їх збила ППО

Російські окупанти у вівторок, 5 липня, випустили три ракети по Одеській та Миколаївській областях.
Ворожі цілі успішно знищила система української ППО.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська Усі три ракети знищені нашими силами ППО. Дякуємо", - написав Братчук.
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.
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