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Росія випустила три ракети по Миколаївській та Одеській областях: їх збила ППО

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Росія випустила три ракети по Миколаївській та Одеській областях: їх збила ППО

Фото: ТСН.ua

Російські окупанти у вівторок, 5 липня, випустили три ракети по Одеській та Миколаївській областях.

Ворожі цілі успішно знищила система української ППО

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська Усі три ракети знищені нашими силами ППО. Дякуємо", - написав Братчук. 

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.

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