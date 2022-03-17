Росія вирішила виплатити $117 млн за борговими зобовʼязаннями зі своїх заморожених активів

Росія вирішила виплатити $117 млн за борговими зобовʼязаннями зі своїх заморожених активів

Платіж може не пройти, якщо його заборонять США.

Росія вирішила направити $117 млн на виплати за борговими зобовʼязаннями зі своїх активів, які були заморожені через санкції після її вторгнення в Україну.

Про це пише CNN.

Уряд мав почати процес виплат 16 березня, пише видання. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що країна виконала свої зобов’язання перед кредиторами. Водночас можливість виконання Росією зобов’язань перед кредиторами в іноземній валюті від РФ не залежить. Разом з тим платіж може не пройти, якщо його заборонять США.

Якщо платіж буде заблоковано, Росія може спробувати здійснити переказ у рублях, що буде означати для країни неминучий дефолт.

Нагадаємо, за даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

Агенція переглянула свої оцінки державного боргу країни й попередила, що їй загрожує "неминучий" дефолт. Це відбулося на тлі посилення міжнародних санкцій проти Росії після її вторгнення до України.

Останніми днями рейтингові агенції Moody's Investors Service і S&P Global Ratings також знизили свої оцінки російського суверенного боргу.

Це означає, що три найбільші світові рейтингові компанії вважають суверенний борг країни нижчим за інвестиційний рівень або "сміттєвою" територією.

Тим часом у багатьох обмінниках в Росії закінчилася валюта, вони не відчиняються, оскільки порожні. А Банк Росії ухвалив рішення "у зв'язку зі складною ситуацією" не відкривати торги акціями. Тим часом росіяни цілодобово стоять у довжелезних чергах до банкоматів.