Росія вирішила вислати посла Естонії після наданої збройної допомоги Україні

Вранці в понеділок, 23 лютого, посла Естонії Маргуса Лайдре викликали до МЗС РФ, де йому заявили "рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади" і зобов'язали залишити країну 7 лютого 2023 року. Дипвідносини між країнами з ініціативи РФ будуть знижені до рівня тимчасового повіреного у справах.

Рішення було ухвалене після того, як стало відомо про намір Таллінна передати Києву всі гаубиці, які мають 155-мм, як допомогу для протистояння російській агресії. Щоправда, в російському МЗС його аргументували ініційованим Естонією скороченням чисельного складу російського посольства в Таллінні.

"Керівництво Естонії останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни зведені Таллінном у ранг державної політики", - йдеться в офіційній заяві російського міністерства, яке обіцяє "і далі реагувати на ворожі кроки керівництва Естонії".

Нагадаємо, Естонія передала Збройним силам України всі свої 155-міліметрові гаубиці. Крім того, Україна отримає артилерійські снаряди та гранатомети з боєприпасами. Цей пакет військової допомоги став найбільшим для Естонії від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Загальна військова підтримка Естонією ЗСУ уже становить понад 1% ВВП цієї країни.

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