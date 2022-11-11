Росія виснажила арсенал ракет: в ISW розповіли, чи варто очікувати нових масованих атак

Окупантам буде важко підтримувати темп своєї кампанії.

Армія Російської Федерації виснажила свій арсенал, завдаючи масованих ракетних ударів по території України. Ймовірно, Москві потрібні будуть місяці, щоб зібрати необхідну кількість високоточної зброї для нових атак.

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат авіації. Саме тому їм буде важко підтримувати темп своєї кампанії проти української інфраструктури", - йдется у звіті.

Аналітики вважають, що що атакою на українські енергетичні об'єкти президент-диктатор Володимир Путін намагається вислужитися перед російським провоєнним націоналістичним табором, який вимагає ескалації.

Втім, критика на адресу очільника Кремля буде зростати. В ISW зауважують, що це відбуватиметься на тлі зниження темпів кампанії.

"Російські війська, ймовірно, збережуть спроможність завдати шкоди українській критично важливій інфраструктурі та завдати збитків українським цивільним особам взимку, але навряд чи зможуть завдати вирішальної і тривалої шкоди", - наголошують американські фахівці.

Як повідомлялося, заступник голови Комітету із закордонних справ Палати представників республіканець Майкл Маккол закликав американського президента Джо Байдена передати Києву озброєння. Маккол зробив свою заяву на тлі того, що агресорка Росія ухвалила рішення про відведення військ з Херсона на лівий берег.

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