Росія виставила на продаж вкрадений в України авіаремонтний завод

Окупаційна влада у тимчасово анексованому Криму виставила на продаж 100% акцій ДП "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", що входить до складу "Укроборонпрому".

Про це повідомляє пресслужба держконцерну "Укроборонпром".

Завод перебуває на тимчасово окупованій території від 2014-го року.

Це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить, підкреслили в держконцерні.

"Дії окупаційної влади РФ є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними", - йдеться у повідомленні.

У держконцерні наголосили, що тимчасово окупована Росією Автономна Республіка Крим є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація РФ територій України є незаконною і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав.

Нагадаємо, за прогнозами військових, експертів та політиків, 2023 рік має стати вирішальним у війні Росії проти України. Так, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомляв, що вже в травні 2023 року Україна звільнить окупований РФ Крим.

В Офісі президента вважають, що Росія вже готова тікати з Криму та Донбасу.

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