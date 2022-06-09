Росія виторговує зняття санкцій в обмін на відкриття експорту зерна із України: Туреччина готова до посередництва

В Анкарі відбулися переговори міністрів закордонних справ Росії та Туреччини. Головною темою було - забезпечення експорту українського зерна.

Туреччина готова стати майданчиком для переговорів Києва та Москви за участі ООН і розробити гарантії безпеки для України. Та знімати з Росії санкції в обмін на розблокування українських портів - неприпустимо, таке заявив в інтерв'ю ТСН посол України в Туреччині Василь Боднар.

Жодного рішення про Україну без України - в цьому форматі працює і ООН, і Туреччина, але на переговорах в Анкарі представників Києва не було. Бо турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу перевіряв готовність російської сторони до справжнього діалогу.

«Російська сторона, як правило, грає в свої дурні ігри. Вони намагаються вклинитись в процес догляду за судами, намагаються вклинитися в процес розмінування», - заявив посол.

Питанням, як можна вивозити з України призначене для експорту зерно - ООН активно займається ще з травня, коли в Київ приїздив генсек організації Гутерриш. Більше двадцяти мільйонів тонн зернових застрягли на складах і не можуть дістатися країн Африки та Азії. 90 відсотків нашого експорту раніше відвантажували морем. Якщо не відновити постачання, зерно на світовому ринку здорожчає, це викличе продовольчу кризу. Голод в найбідніших країнах світу. Відтак - нову хвилю мігрантів до Європи. Туреччина пропонує посередництво. Після розмови з Лавровим - Чавушоглу кличе в Стамбул усіх, бо ООН має попередній план, як вивезти зерно, і при цьому гарантувати Україні.

«Для нас, для Туреччини це виглядає виваженим і готовим до запровадження планом. Звичайно, обидві країни - і Росія, і Україна, мусять погодитись на запит ООН. Ми запропонували провести зустріч у Стамбулі, аби обговорити деталі», - зазначив Мевлют Чавушоглу.

Україна готова, відповідає наш міністр закордонних справ, але нам потрібні дієві гарантії безпеки. Себто, впевненість, що розмінуванням портів російська армія не скористається, щоб не обіцяв Кремль, на слово йому давно не вірять. «Нам потрібна достатня кількість зброї здатна захистити Одесу і цю частину чорноморського узбережжя з суходолу проти морських цілей Росії. І нам потрібна чітка місія патрулювання каналу, через який відбуватиметься постачання зерна. В цьому плані турецьким морським силам ми зокрема можемо довіряти», - запевняє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До вимоги Росії зняти санкції в обмін на розблокування українських портів Мевлют Чавушоглу після переговорів поставився з розумінням. І назвав російську вимогу зняти санкції, аби пришвидшити потрапляння зерна на світовий ринок “законною”.

«Наша позиція була чіткою і однозначною, ніякого зняття санкцій в обмін на розблокування, оскільки Росія сама почала цю війну», - каже посол України в Туреччині Василь Боднар.

Проблема в тому, що Росія вже вивозить крадене українське зерно до Туреччини - за підробними документами - про це, зокрема, в ефірі російської пропаганди вихвалялася окупаційна адміністрація Запоріжжя. Мовляв, турки перекуповують зерно і далі перепродають країнам Близького Сходу. «З території окупованої Херсонської чи Запорізької області агресори крадуть зерно, завантажують його в автомобілі, перевозять його до Севастополя. Вони вантажаться в Севастополі і потім за підробленими документами заходять до турецької сторони», - зазначає Боднар.

Якби вантажі заходили в турецькі порти за документами з Севастополя чи Херсона - їх Туреччина офіційно не могла б прийняти. А от кораблі з Краснодару чи Новоросійська розвантажувати закон не заважає. За документами на них - російське зерно.

«Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу, ми отримали вже запит на правову допомогу, зараз перекладаємо, передаємо турецькій стороні і ми будемо переслідувати кожного, хто задіяний у цій схемі. Тут є декілька прямих злочинів. Перший злочин - крадіжка. Другий - незаконне вивезення. Третій - це незаконне використання портів, які давно закриті українською владою. Четвертий злочин - це підробка документів», - каже Боднар.

Раніше американське видання «Політико» повідомляло, що в адміністрації Байдена до спроб ООН домовитися з Росією ставляться скептично. Білий дім категорично не погоджується йти на угоду, в рамках якої з агресора знімуть санкції, пропозицію Москви називають дипломатією вимагання. «Ми знаємо, що президент Путін зупиняє вивезення продуктів і агресивно використовує усю свою пропагандистську машину, аби розділити відповідальність за це, бо сподівається, що світ відреагує і зніме з нього санкції. Простіше кажучи, це шантаж», - зазначає держсекретар США Ентоні Блінкен.

Останнє питання на прес-конференції міністрів закордонних справ Росії та Туреччини після їх зустрічі в Стамбулі - все ж вдається поставити українському журналісту, хоча слова йому не давали. «Що окрім краденого зерна із України, ще вдалося продати?», - запитав він у Лаврова.

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