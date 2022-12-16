Росія витрачає на удари по Україні більше ракет, ніж може поповнити – ВПС

Окупантам фактично з конвеєра надходять ракети "Калібр", Х-101 та "Іскандер".

На ракетні удари по Україні Росія витрачає більше запасів, аніж може поповнити, а деякі ракети йдуть фактично з конвеєра.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телеканалу "Київ".

За даними Ігната, українські військові ще влітку почали фіксувати такі російські ракети, які надходять окупантам з конвеєра.

Також читайте Масована ракетна атака: Жданов пояснив логіку ударів росіян

"На російських ракетах є дата маркування. Деякі типи ракет йдуть фактично з конвеєра. Наприклад, випущені влітку, восени. Це "Калібр" та Х-101. Можливо, "Іскандер", – розповів речник Повітряних сил.

"Вони витрачають більше запасів, ніж поповнює виробництво", – наголосив він.

За оцінками Ігната, можна домогтися ще більшого ракетного дефіциту в РФ, якщо запровадити проти неї жорсткіші санкції, що контролюватимуться міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан 12 грудня повідомив, що в Росії залишився запас ракет на 5-7 запусків. Країна-агресорка використовує той запас ракет, який був виготовлений за кілька десятків років.

За даними генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, в Росії на сьогодні дуже критична ситуація із забезпеченням війська технікою та боєприпасами, адже там не готувалися до тривалої війни. Зокрема, в РФ не розраховували, що треба запускати заводи і розглядати можливість розконсервації техніки.

Читайте також: