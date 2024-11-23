Росія витратила $18 мільярдів на обстріли України: як окупанти занедбали власні регіони заради війни

Ця сума значно перевищує бюджети деяких регіонів РФ за 2024 рік

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 10 тисяч ракет та понад 13 тисяч безпілотників. Вартість цих боєприпасів за різними оцінками перевищує $18 мільярдів або 1,8 трильйона рублів.

Такі дані надав Центр протидії дезінформації.

Ця сума значно перевищує бюджети деяких регіонів РФ за 2024 рік.

"Ці гроші могли б бути спрямовані на розвиток регіонів, будівництво шкіл, лікарень та інфраструктури. Однак пріоритети російського режиму – це терор і знищення, що залишає власні регіони у злиднях", – підкреслюють у Центрі.

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Наприклад, витрати Краснодарського краю РФ у поточному році становили 512,2 млрд рублів ($5,15 млрд). Якщо порівнювати цю суму з витратами агресора на обстріли України за весь час повномасштабного вторгнення, це становитиме 3,5 річних бюджетів Краснодарського краю РФ.

Свердловська область є одним із найбільш фінансованим регіоном Росії – 420,1 млрд ($4,3 млрд). Якщо порівнювати цю суму з витратами на обстріли України, це дорівнюватиме 4 річним бюджетам Свердловської області.

Витрати Санкт-Петербурга у 2024 році становили 1,3 трлн рублів ($13 млрд). Таким чином, витрати на обстріли України еквівалентні 1,38 бюджету міста.

Якщо говорити за 10 найбідніших регіонів країни-агресорки: Костромська обл., Чукотський АО, республіка Північна Осетія – Аланія, Алтай, Адигея, Карачаєво-Черкеська республіка, Інгушетія, Калмикія, Ненецький АО, Єврейська а. о. – то загальний бюджет цих регіонів становитись 357 млрд рублів – $3,5 млрд. Таким чином, витрати Росії на ракети еквівалентні 5 річним бюджетам 10 найбідніших регіонів країни.

Нагадаємо, що Росія закриє частину свого повітряного простору для проведення ракетних випробувань. Найближчими днями цілком можливий повторний пуск по Україні нової російської балістичної ракети "Орешнік" або аналогічного озброєння, окупанти намагаються домогтися риторичного ефекту.

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