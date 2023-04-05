Росія витратила свій стратегічний запас високоточних та далекобійних ракет – ЗСУ

Тому ворог зараз шукає нові методи завдавання ударів по Україні, нові види озброєнь.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія витратили свій стратегічний запас високоточних та далекобійних ракет – "Калібрів", Х-101 та балістичних "Іскандерів".

Про це речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телеканалу "Freeдом".

Він зазначив, що у росіян на сьогодні недостатньо високоточних далекобійних ракет, "вони фактично витратили стратегічні запаси".

"Наголошую: не всі ракети, а саме стратегічний запас, який у них був. Я маю на увазі далекобійні та високоточні ракети, крилаті типу "Калібр", Х-101, а також балістичні "Іскандер-М", які супротивник використовував від самого початку війни в різних цілях", – розповів Ігнат.

Він також поінформував, що найбільше ракет – близько 800 – Росія застосувала для атак по українських інфраструктурі та паливно-енергетичному сектору.

Речник Повітряних сил зауважив, що ворог має ще невеликий запас таких ракет і намагатиметься накопичувати їх, однак робити це дуже непросто.

"Тому зараз шукають нові методи нанесення ударів по Україні, нові види озброєнь", – сказав Ігнат.

Він також звернув увагу, що ворог почав частіше використовувати керовані (кориговані) авіаційні бомби (КАБ).

"Вага таких бомб ­– 500 кілограмів або 1,5 тонни. Ось це небезпечна зброя, якій потрібно чимось протистояти. Насамперед, відганяти подалі російські літаки від лінії бойового зіткнення або від державного кордону", – наголосив речник ПС ЗСУ.

Він додав, що Україна дуже чекає на системи Patriot та SAMP/T, щоби посилити повітряний свій простір. Але найкращийінструмент, за словами Ігната, – це винищувачі типу F-16.

Нагадаємо, 3 квітня військовий експерт Олег Жданов попередив про загрозу нової ракетної атаки по України найближчим часом. Про це свідчить те, що в Чорному морі перебувають російські ракетоносії з "Калібрами".

За оцінками військового аналітика, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, в Росії залишилося близько 15% далекобійних та високоточних ракет від кількості, яка була до вторгнення. Тож ворог рідше влаштовуватиме ракетний терор мирного населення, і це не будуть масовані атаки.

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