Росія витратила у війні до 70% своїх боєприпасів – розвідка Естонії

Країна-агресорка зараз накопичує боєприпаси, аби використовувати їх для нових атак навесні.

Російські війська витратили на війні в Україні майже дві третини своїх боєприпасів, і саме тому зменшилася наступальна активність окупантів.

Про це розповів очільник розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг, повідомляє ERR.

"Російська Федерація витратила приблизно дві третини своїх боєприпасів або трохи менше від цього", ­­– сказав Гросберг.

У зв’язку зі зменшенням запасів боєприпасів у російської армії останніми тижнями фіксується зниження наступальної активності загарбників в Україні.

Водночас представник естонської розвідки оцінив, що для обмежених операцій і за економного витрачання, боєприпасів Росії вистачить ще приблизно на місяць.

Він також висловив думку, що Росія зараз накопичує боєприпаси, аби використовувати їх для нових атак навесні. Тож через нестачу боєприпасів країна-агресорка намагається закупити ракети і дрони в Ірану та КНДР, а також вивозить боєприпаси з Білорусі.

Нагадаємо, за даними українського Міноборони, Росія вже використала 87% своїх високоточних ракет "Іскандер", але має багато ракет С-300, "Кинджал" та "Онікс".

У Повітряних силах України вважають, що РФ могла вже почати використовувати для атак ракети зі свого "недоторканного запасу".

Зауважимо, за підрахунками Forbes, Росія витратила на війну вже близько 82 млрд дол., що становить чверть її доходів за 2021 рік.

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