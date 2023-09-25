Росія вивела 7 кораблів у Чорне море: скільки "Калібрів" на бортах

В Азовське та Середземне моря росіяни вивели по одному кораблю.

Росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море сім кораблів станом на ранок 25 вересня. Два з цих суден є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Так, станом на 09:00 на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два носії "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет.

Водночас в Азовському та Середземному морях перебувають по одному російському кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.

Кількість російських кораблів, виведених до трьох морів 25 вересня / Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 25 вересня атакували Україну ракетами "Калібр", ракетами П-800 "Онікс" та дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося збити 11 "Калібрів" та 19 безпілотників.

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