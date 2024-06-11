Росія вивела до Чорного, Азовського і Середземного морів кораблі з "Калібрами"

Загальний залп може становити до 40 ракет.

Станом на ранок 11 червня агресорка Росія вивела до Чорного, Азовського і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що в акваторії трьох морів росіяни тримають шість ракетоносіїв. На їхніх бортах може перебувати до 40 ракет.

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель з "Калібрами". Загальний залп - до чотирьох ракет.

До акваторії Азовського моря росіяни вивели вісім кораблів, три з яких - ракетоносії. Загальний залп - до 24 ракет;

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі з крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп - до 12 ракет.

Нагадаємо, керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомляв, що в РФ не залишилося носіїв "Калібрів" в Криму. Останнім був "Циклон", який уразили Сили оборони України.

Читайте також: