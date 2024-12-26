Росія вивела до Чорного і Середземного морів кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

Станом на ранок 11 червня агресорка Росія вивела до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що в акваторії трьох морів росіяни тримають шість ракетоносіїв. На їхніх бортах може перебувати до 40 ракет.

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель з "Калібрами". Загальний залп - до чотирьох ракет. До акваторії Середземного моря росіяни вивели вісім кораблів, три з яких - ракетоносії. Загальний залп - до 25 ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі не перебувають.

Нагадаємо, армія РФ здійснила масований обстріл України на Різдво, 25 грудня. Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив: такі дії Москви показують, що російський диктатор Путін не зацікавлений у мирі.