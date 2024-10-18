Росія вивела до Чорного і Середземного морів ракетоносії: скільки "Калібрів" на бортах

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", зазначає Генштаб.
Станом на ранок 18 жовтня у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", в Азовському морі ворожих кораблів немає, а от у Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 18 жовтня.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Генштаб наголошує, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, авіаексперт Анатолій Храпчинський заявив, що російська армія активно накопичує крилаті ракети. Зокрема, військові країни-агресорки готуються до потужних обстрілів України.