Росія вивела до Чорного і Середземного морів ракетоносії: скільки "Калібрів" на бортах

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", зазначає Генштаб.

Станом на ранок 18 жовтня у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", в Азовському морі ворожих кораблів немає, а от у Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 18 жовтня.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Генштаб наголошує, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, авіаексперт Анатолій Храпчинський заявив, що російська армія активно накопичує крилаті ракети. Зокрема, військові країни-агресорки готуються до потужних обстрілів України.

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