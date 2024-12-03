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Росія вивела до Чорного і Середземного морів ракетоносії: скільки "Калібрів" на бортах

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Росія вивела до Чорного і Середземного морів ракетоносії: скільки "Калібрів" на бортах

У Чорному морі нині перебуває один ворожий корабель – носій крилатих ракет "Калібр". Фото: Міноборони Російської Федерації / Facebook

У Середземному морі виведені п'ять ворожих кораблів, з яких чотири містять на борту "Калібри".

Армія РФ вивела у Чорне море один носій крилатих ракет "Калібр". Натомість у Середземному морі перебувають 4 російські кораблі, які одночасно можуть запустити 44 ракети цього типу.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

За даними військових, у Чорному морі спостерігається один ворожий корабель. Він не має на борту крилатих ракет "Калібр" для запуску в напрямку України.

В Азовському морі російських кораблів немає.

У Середземному морі виведені п'ять ворожих кораблів, з яких чотири містять на борту "Калібри". Імовірний загальний залп ракет цього типу становить 44 одиниці.

Військово-морські сили ЗСУ / ©
Військово-морські сили ЗСУ

За минулу добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 5 рухалися з протоки Босфор.

Крім того, за даними військових, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, ракетна атака РФ вивела з ладу частину обладнання ТЕС ДТЕК.

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