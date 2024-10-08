Росія вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: на бортах багато "Калібрів"

В акваторії Азовського моря ворожих кораблів немає.

Станом на ранок вівторка, 8 жовтня, агресорка Росія вивела до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил

В Чорному морі перебуває 16 російських кораблів, з яких сім є носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 48 ракет. До Середземного моря РФ вивела два ворожих кораблі. Один з них - носій крилатих ракет. Його загальний залп до 4 ракет.

Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.