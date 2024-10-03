Росія вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

В акваторії Азовського моря ворожих кораблів немає.
Станом на ранок четверга, 3 жовтня, агресорка Росія вивела до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на нинішній ранок в Чорному морі перебуває ворожий корабель-ракетоносій. На його борту - до чотирьох "Калібрів". До Середземного моря РФ вивела два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет. Їхній загальний залп до 24 ракет.
Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.
Як повідомлялося, Генштаб назвав кількість знищених окупантів станом на 3 жовтня. Від липня 2022-го ліквідовано 656 710 солдатів армії РФ.
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