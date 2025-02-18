Росія вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

У Середземному та Чорному морях 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 30 ракет.

Зранку 18 лютого війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі ворожих кораблів немає;

у Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, у Чорному морі до кораблів Морської охорони ДПСУ приєднались несподівані союзники – дельфіни. Вони супроводжують катери, створюючи враження справжнього морського патруля.

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