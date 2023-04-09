Росія вивела у Чорне море два ракетоносії: в ОК "Південь" попередили про загрозу "Калібрів"

Українців також попередили про мінну небезпеку у Чорному морі.

Станом на ранок неділі, 9 квітня, Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії з вісьмома "Калібрами" на борту.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.

"Ворог продовжує тримати корабельне угруповання в Чорному морі. Наразі вони використовують підводні човни, їх два, збільшили від минулої доби до двох, тому ракетний залп може сягати 8 ракет. Нагадаю, пуск з підводного човна складніше виявити нашим засобам ППО і це означає, що при оголошенні повітряної тривоги треба діяти максимально оперативно", - наголосила Гуменюк.

Також вона нагадала про мінну небезпеку.

"Після штормової погоди, зараз, коли потеплішало, море може приносити неприємні сюрпризи до узбережжя, тому треба пильнувати і пам'ятати про необхідність дотримання дистанції до зрізу води — хоча б 200 метрів, не наближатися ближче", - резюмувала речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, Наталія Гуменюк висміяла довжелезний окоп, який вирили російські військові на захопленій частині Запорізької області. Вона запевнила, що траншея окупантів буде єдиною їхньою перемогою у війні проти України, інші їм не світять.

Читайте також: