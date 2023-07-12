Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Ессен": рівень ракетної загрози високий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
603
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Ессен": рівень ракетної загрози високий

Росія вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Ессен": рівень ракетної загрози високий. / Фото: Associated Press

Росія знову збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі.

Росія станом на 12 липня збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп може становити 12 "Калібрів".

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".  

"У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв. На додачу до підводного човна вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 12", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" попередили, що рівень ракетної загрози оцінюється як високий, а на тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак.

Людей просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Одеській областях та Криму вдень 12 липня лунає повітряна тривога.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
603
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація