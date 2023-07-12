Росія вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Ессен": рівень ракетної загрози високий

Росія знову збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі.

Росія станом на 12 липня збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп може становити 12 "Калібрів".

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв. На додачу до підводного човна вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 12", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" попередили, що рівень ракетної загрози оцінюється як високий, а на тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак.

Людей просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Одеській областях та Криму вдень 12 липня лунає повітряна тривога.

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