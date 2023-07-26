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Росія вивела у Чорне море "Калібри": скільки ракет напоготові

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Росія вивела у Чорне море "Калібри": скільки ракет напоготові

Росія вивела у Чорне море "Калібри". / Фото: УНІАН

Росія тримає в Чорному морі 11 бойових кораблів.

Станом на ранок 26 липня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, з них один – носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.  

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі – вісім ворожих кораблів, з них три – носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 28 ракет.

Нагадаємо, Росія може влаштувати провокації у Чорному морі, зокрема, щоб звинуватити Україну. Це може бути атака на іноземне судно під чужим прапором.

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Дата публікації
Перегляди
806
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