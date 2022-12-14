Росія вивела у Чорне море корабель із ракетами "Калібр": у ЗСУ попередили українців

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 8 кораблів.

Російські терористи вивели на бойове чергування корабель-носій ракет "Калібр". Загальний залп - 8 ракет.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"В Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ закликали українців бути обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Ворог продовжує випробовувати наші сили, витримку і гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття", - наголосили в ЗСУ.

Ракетні обстріли України

Російські окупанти від 24 лютого завдають масованих ракетних ударів по Україні. Окупанти знищують житлові будинки, цивільну та військову інфраструктури. Від 10 жовтня росіяни масовано обстрілюють українську енергетичну систему. Метою росіян є те, щоб під час зими українці залишились без електрики та тепла. Останній масований ракетний удар був 5 грудня. Тоді окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, з яких 60 вдалось збити.

Російські окупанти 14 грудня атакували Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. У столиці вранці в середу лунали вибухи. За попередніми даними, обійшлося без жертв, пошкодження отримали кілька будівель. Загалом росіяни запустили по Києву 13 дронів.

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