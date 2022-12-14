Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вивела у Чорне море корабель із ракетами "Калібр": у ЗСУ попередили українців

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1949
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вивела у Чорне море корабель із ракетами "Калібр": у ЗСУ попередили українців

Фото: ТАСС

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 8 кораблів.

Російські терористи вивели на бойове чергування корабель-носій ракет "Калібр". Загальний залп - 8 ракет. 

Про це повідомили в ОК "Південь". 

"В Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - йдеться у повідомленні. 

У ЗСУ закликали українців бути обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

"Ворог продовжує випробовувати наші сили, витримку і гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття", - наголосили в ЗСУ. 

Ракетні обстріли України 

Російські окупанти від 24 лютого завдають масованих ракетних ударів по Україні. Окупанти знищують житлові будинки, цивільну та військову інфраструктури. Від 10 жовтня росіяни масовано обстрілюють українську енергетичну систему. Метою росіян є те, щоб під час зими українці залишились без електрики та тепла. Останній масований ракетний удар був 5 грудня. Тоді окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, з яких 60 вдалось збити. 

Російські окупанти 14 грудня атакували Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. У столиці вранці в середу лунали вибухи. За попередніми даними, обійшлося без жертв, пошкодження отримали кілька будівель. Загалом росіяни запустили по Києву 13 дронів. 

Читайте також:

Росія приховує наслідки "бавовни" у Криму: імовірно пішли на дно кораблі з "Калібрами"

Росія приховує наслідки "бавовни" у Криму: імовірно пішли на дно кораблі з "Калібрами"

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1949
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація