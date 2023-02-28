Росія вивела у Чорне море кораблі та підводні човни із "Калібрами": у ЗСУ попередили про загрозу

Загальний залп, який окупанти можуть запустити по нашій державі - 32 ракети.

Росія станом на 28 лютого вивела у Чорне море 5 носіїв ракет, серед яких є 2 підводних човнів. Українці закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет. Ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові. Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ наголошували, що російські окупанти можуть завдати ударів по цивільній інфраструктурі у будь-який момент, не прив'язуючись до символічних дат.

Також представник Головного управління розвідки Андрій Черняк розповів, що Росія дійсно змінює тактику завдання ракетних ударів по території України.

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