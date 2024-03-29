Росія вивела у Чорне море підводний човен з ракетами "Калібр" - Сили оборони півдня

Ракетоносій був виведений у Чорне море після тижневої паузи.

Російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море підводний ракетоносій, який споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

Також читайте У Росії в небо піднялись стратегічні бомбардувальники: коли вийдуть на пускові рубежі

Про це повідомили Сили оборони півдня.

У повідомленні вказується, що ракетоносій був виведений у Чорне море після тижневої паузи.

"Після тижневої паузи ворог вивів в Чорне море підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр". Рівень ракетної небезпеки дуже високий", – зазначають військові.

Крім того, військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у разі оголошення загрози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни місяць не виводили в Чорне море ракетоносії.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий розповів про стан Чорноморського флоту РФ після ударів ЗСУ.

Читайте також: