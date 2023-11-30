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Росія вивела у Чорне море ракетоносії: що відомо про загрозу із повітря

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія вивела у Чорне море ракетоносії: що відомо про загрозу із повітря

Корабель "Буян-М" запускає ракети "Калібр" / Фото: російські ЗМП

Загальний залп "Калібрів" становить до 16 ракет.

Станом на ранок 30 листопада у Чорному морі дислокуються 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет.

Дані наводить пресслужба Військові-морських сил України.

"У Чорному морі знаходиться 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі - 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що за добу в інтересах країни-терористки прохід Керченською протокою кораблі рух не здійснювали.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголошують у ВМС.

Нагадаємо, що Росія розгортає на фронті нову дивізію десантників. Що відомо про підрозділ - читайте ТУТ.

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Дата публікації
Перегляди
620
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