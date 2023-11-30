Росія вивела у Чорне море ракетоносії: що відомо про загрозу із повітря

Станом на ранок 30 листопада у Чорному морі дислокуються 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет.

Дані наводить пресслужба Військові-морських сил України.

"У Чорному морі знаходиться 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі - 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що за добу в інтересах країни-терористки прохід Керченською протокою кораблі рух не здійснювали.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголошують у ВМС.

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