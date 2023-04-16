Росія вивела у Чорне море сім кораблів – скільки "Калібрів" напоготові

Станом на ранок 16 квітня Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів, серед яких два – носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до восьми ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи ворожих кораблів, з них три – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 20 ракет.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних судах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили про ймовірність ракетних ударів на Великдень.

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