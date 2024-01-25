Росія вивела у Чорне море ворожі кораблі: скільки "Калібрів" напоготові для атаки

Також Росія тримає кораблі із ракетами у Середземному морі.

Станом на 08:00 25 січня у Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі. Загальний залп становить 8 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Також читайте За добу знищено ще 950 окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ

"В Чорному морі дислокуються 4 ворожі кораблі, серед яких - 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 8 ракет. В Азовському морі - 1 ворожий корабель. В Середземному морі - 2 ворожі кораблі, серед яких - 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 11 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголоси у ВМС.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня окупанти здійснили дві атаки БпЛА на Одесу. Є потерпілі та пошкодження.

Читайте також: