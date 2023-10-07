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Росія вивела у Чорне та Азовське моря ракетоносії – скільки "Калібрів" напоготові

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Росія вивела у Чорне та Азовське моря ракетоносії – скільки "Калібрів" напоготові

Чорноморський флот РФ / Фото з відкритих джерел

Росія вивела бойові кораблі на чергування з ракетоносіями.

Станом на ранок суботи, 7 жовтня, Росія утримує у Чорному морі на бойовому чергуванні чотири кораблі, зокрема, носій крилатих ракет "Калібр". 

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожих кораблів, з них 1 – носій крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, який несе крилаті ракети "Калібр"; у Середземному морі – три ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, Росія вночі вдарила ракетами по Одещині: наслідки атаки (фото).

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