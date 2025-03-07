Росія вивела у Чорне та Середземне моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

Військово-Морські сили ЗСУ зазначають, що ворожих кораблів немає лише у Азовському морі.

Станом ранок 7 березня в Чорному морі присутні трі ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному — чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — 22 судна, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — п'ять суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", — йдеться к повідомленні.

Нагадаємо, зранку 7 березня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

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