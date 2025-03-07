Росія вивела у Чорне та Середземне моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

Військово-Морські сили ЗСУ зазначають, що ворожих кораблів немає лише у Азовському морі.
Станом ранок 7 березня в Чорному морі присутні трі ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.
Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному — чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 22 судна, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — п'ять суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", — йдеться к повідомленні.
Нагадаємо, зранку 7 березня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків.