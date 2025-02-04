Росія вивела у Чорне й Середземне моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

У Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.
Станом на ранок 4 лютого агресорка Росія вивела в Чорне й Середземне моря носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожих кораблів немає;
- у Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев’ять суден, з них шість рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, Росія сповільнила наступ на фронті, але продовжує зазнавати великих втрат.
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