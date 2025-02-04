Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вивела у Чорне й Середземне моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

Росія вивела у Чорне й Середземне моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

Ракетоносії ворога ховаються під Кримським мостом. Фото: X (Twitter)

У Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.

Станом на ранок 4 лютого агресорка Росія вивела в Чорне й Середземне моря носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожих кораблів немає;
  • у Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев’ять суден, з них шість рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, Росія сповільнила наступ на фронті, але продовжує зазнавати великих втрат.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація