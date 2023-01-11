Росія вивела у Чорно море один ракетоносій - Гуменюк

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що Росія вивела у Чорне море лише один корабль-ракетоносій.

Про це вона 11 січня розповіла "Еспресо".

"Російські ракетоносії перебувають в пунктах базування. У Чорному морі на чергуванні знаходиться лише один ракетоносій. Це говорить про те, що вони все-таки продовжують моніторити надводну обстановку, використовуючи безпілотні літальні апарати. Один із таких БПЛА був збитий нашою ППО при спробі спрямувати його в бік Очакова", - додала вона.

Так, за її словами, росіяни не вивели більше ракетоносіїв через те, що їм завадив шторм, який вже складає 4-5 балів.

"Сьогодні море безперечно на нашому боці. Спостерігається шторм і він посилюється. Проте це також дуже посилює мінну небезпеку. Хочу нагадати цивільним громадянам, які можуть натрапити на морську міну на узбережжі, в жодному разі не наближатись до таких вибухонебезпечних предметів", - наголосила Гуменюк.

Підготовка до нової масованої атаки РФ

Нагадаємо, що ще станом на 10 січня у Чорному морі не було жодного російського ракетоносія, які ворог використовує під час масованих атак по Україні. Як зазначала Наталія Гуменюк перебування кораблів РФ у пунктах базування такий тривалий час може свідчити про підготовку до нового масованого обстрілу, яких від жовтня 2022 року РФ вже здійснила 11.

Більше того про підготовку до нової масованої атаки по Україні повідомляли і у ЗСУ, а також радник Офісу президента Олексій Арестович. За прогнозами останнього, таку ракетну атаку росіяни можу здійснити 12-15 січня.

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