Росія вивела у Чорному морі бойові кораблі – скільки "Калібрів" напоготові

Росіяни утримують у Чорному морі вісім кораблів, зокрема ракетоносій з "Калібрами".

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 20 вересня російські військові тримають вісім ворожих кораблів. Серед них один ракетоносій із вісьмома "Калібрами".

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

В Азовському та Середземному морі Росія утримує по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія активніше використовує "Шахеди" для ударів по Україні.

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