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Росія вивела у Середземне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

Росія вивела у Середземне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

Носій крилатих ракет "Калібр" / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Генштаб зазначає, що у Чорному та Азовському морях ворожих кораблів немає.

Станом на ранок 28 лютого агресорка Росія вивела у Середземне море носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • У Чорному морі ворожих кораблів немає;
  • в Азовському морі ворожих кораблів теж немає;
  • у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 13 суден, з них сім рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", – зазначає Генштаб.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі російський дрон влучив у багатоповерхівку: стало відомо, скільки людей вдалося врятувати. 

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