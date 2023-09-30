Росія вивела в Чорне море 13 кораблів: скільки "Калібрів" готові до удару

Станом на ранок 30 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 ворожих кораблів, з них – два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 14 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі – один корабель. Ракетоносії відсутні.

Також за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 11 суден, з них два рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 17 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня окупанти здійснили чергову атаку безпілотниками по території України, випустивши 30 дронів по південних регіонах – подробиці.

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