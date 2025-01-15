Росія вивела в Чорне й Середземне моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

Станом на ранок 15 січня агресорка Росія вивела в Чорне й Середземне моря носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що в Чорному морі перебуває один ворожий корабель з "Калібрами". Загальний залп - до чотирьох ракет. В акваторію Середземного моря росіяни вивели сім кораблів, два з яких - ракетоносії. Загальний залп - до 22 ракет.

Як повідомлялося, зранку 15 січня агресорка Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Зокрема, повідомлялося про пуски ракет "Калібр".