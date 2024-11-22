Росія вивела в моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

У Чорному та Середземному морях перебувають 30 російських кораблів.
Росія станом на ранок 22 листопада тримає у Чорному та Середземному морях сім військових кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – 39 ракет.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
У Чорному морі перебувають 28 російських кораблів, з яких шість є носіями ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі зафіксовані два російські кораблі. Один із них – носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.
В Генштабі додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада РФ атакувала Суми дронами "Шахед". Там загинули двоє людей, ще 12 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
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